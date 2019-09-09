لأول مرة.. نتنياهو يعلن عن موقع نووي ”سري“ لإيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن طهران تطور أسلحة نووية في موقع سري في ”آباده“ بمحافظة فارس جنوب إيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها نتنياهو الموقع، الذي قال إنه جرى اكتشافه في مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سبق أن حازتها إسرائيل وكشفت عنها العام الماضي.

وقال نتنياهو: ”أجرت إيران في هذا الموقع تجارب لتطوير أسلحة نووية“، مضيفًا أن الموقع إلى الجنوب من مدينة أصفهان الإيرانية.

لكنه عاد ليشير إلى أنّ إيران دمّرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على آثار لليورانيوم في موقع آخر، ولم تفسرها إيران بعد.