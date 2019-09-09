حلف الأطلسي: هدف مهمتنا في أفغانستان لم يتغير‎

المصدر: ا ف ب

أعلن حلف شمال الأطلسي، الإثنين، أن هدف مهمته في أفغانستان لم يتغير، وذلك بعد تسارع التطورات، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ما يتعلق بجهود واشنطن التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة، السبت، قمة كانت وشيكة وسرية مع قادة طالبان ونظيره الأفغاني أشرف غني، لمناقشة مسودة اتفاق تقضي بسحب الولايات المتحدة لآلاف الجنود.

وبدت الخطوة إيذانًا بانتهاء عام من المفاوضات بين واشنطن والمتمردين، رغم أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ترك الباب مفتوحًا لاحقًا أمام العودة للمحادثات.

لكن حلف الأطلسي، الذي ينشر نحو 16 ألف جندي في أفغانستان، لتقديم التدريب والاستشارة للقوات المحلية، أصر على أنه سيبقى في البلاد طالما أن هناك حاجة لذلك.

وقال مسؤول في الحلف: ”يبقى هدف حلف الأطلسي بدون تغيير: جعل قوات الأمن الأفغانية أقوى، لتتمكن من محاربة الإرهاب الدولي وتهيئة الظروف للسلام“.

وأضاف: ”سيبقى حلف شمال الأطلسي في أفغانستان ما دام ذلك ضروريًا، لضمان عدم تحول البلاد مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهابيين الدوليين“.

والأسبوع الماضي، قال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ إنه يدعم جهود الولايات المتحدة لإحلال السلام في أفغانستان، التي تمزقها النزاعات منذ أكثر من أربعة عقود.