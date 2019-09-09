عبر إيران.. حزب الله يتوعد بـ“حرق إسرائيل“

نقل مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، عن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قوله إنّ ”إسرائيل ستُحرق بالنار“؛ ردًا على أي اعتداء على لبنان.

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، إن رد حزب الله على إسقاط الطائرة الإسرائيلية المسيرة ”رد مناسب على اعتداءاتها المتواصلة“.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، عن عبداللهيان وهو يشير إلى آخر لقاء جمعه في لبنان مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأضاف: ”سمعت من نصر الله أن أي اعتداء ولو كان صغيرًا من قبل إسرائيل على لبنان، سيواجه برد مناسب ويجعلها تندم“.

وتابع المسؤول الإيراني وهو ينقل كلام نصر الله، إن ”تل أبيب ستحترق إذا قررت اللعب بالنار“، مبينًا: ”عندما تقرر إسرائيل اللعب بالنار فالأكيد أن النار ستصلها وتحرقها“.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في وقت سابق، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية.

وبحسب قناة ”المنار“ المقربة من ”حزب الله“، أسقطت الطائرة في خراج بلدة رامية في جنوب لبنان، مضيفة أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت بيد المقاومين.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل ”حزب الله“، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.