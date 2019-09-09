موقع إسرائيلي: نتنياهو يستعد لحرب على غزة وتأجيل الانتخابات

كشف موقع ”ديبكا“ الأمني العبري، يوم الإثنين، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوعز لجيش الاحتلال بالتجهز للحرب على حركة حماس، حتى لو أدى ذلك لتأخير انتخابات الكنيست، والتي من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وذكر الموقع أن نتنياهو أبلغ الوفد المصري، الذي يزور قطاع غزة حاليًا ويلتقي قادة ”حماس“، بنقل تحذير للحركة مفاده أن إسرائيل مستعدة لخوض حرب كبيرة ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وحذر نتنياهو حركة ”حماس“ في رسالته للوفد المصري، من أن ما وصفها بـ“الهجمات المتصاعدة على إسرائيل والتهديد بالعنف في الآونة الأخيرة، دفع إسرائيل إلى اختيار حرب عامة؛ باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد للمضايقات الفلسطينية المستمرة عامًا بعد عام“، بحسب الموقع العبري.

واعتبر نتنياهو أن ”حماس وقادتها سيكونون مخطئين بشكل خطير إذا كانوا يتوقعون أن تؤجل انتخابات إسرائيل عملية غزة. بل على العكس تمامًا. سيتم تأجيل الانتخابات وستضم الأحزاب السياسية الإسرائيلية قواها لتأجيل الانتخابات إلى أن تنتهي العملية العسكرية“.

وأشار ”ديبكا“ إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها رئيس الوزراء تأجيلًا ممكنًا للانتخابات العامة بسبب وضع الحرب.