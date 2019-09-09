خسائر كبيرة للمرشحين الموالين للكرملين في انتخابات بلدية موسكو‎

المصدر: ا ف ب

مني الحزب الحاكم في روسيا بخسائر كبيرة في انتخابات مجلس مدينة موسكو التي جرت الأحد وخسر فيها أكثر من ثلث مقاعده، حسب نتائج موقتة نشرتها وكالات الأنباء الروسية.

وأفادت نتائج فرز كل الأصوات تقريبا، أن المرشحين المدعومين من السلطة خسروا في عشرين على الأقل من مناطق العاصمة البالغ عددها 45، بعد صيف طغت فيه تظاهرات عديدة للمعارضة.

وكان الموالون للسلطة يشغلون 38 مقعدا في برلمان العاصمة.

والمرشحون الشيوعيون هم أكبر الرابحين في هذه الانتخابات، فقد فازوا بـ 13 مقعدا مقابل خمسة من قبل، أما حزب ”يابلوكو“ الليبرالي فسيشغل ثلاثة مقاعد مع فوز مرشحة مستقلة تلقى دعمه.

أما حزب ”روسيا العادلة“ الذي يعد من المعارضة التي يسمح بها الكرملين، فقد دخل برلمان موسكو بثلاثة نواب.

وذكرت وكالة الأنباء ”انترفاكس“ أن تسعة نواب سابقين من حزب ”روسيا الموحدة“ الحاكم لم يتم انتخابهم من جديد، بينهم رئيس فرع الحزب في موسكو اندري ميتيلسكي الذي انتخب للمرة الأولى في 2001.

وبلغت نسبة المشاركة 21,77 بالمئة، بزيادة طفيفة عن الانتخابات المحلية السابقة التي جرت في 2014.