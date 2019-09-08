روسيا تتهم ”فيسبوك“ و“غوغل“ بالتدخل في الانتخابات المحلية

اتهمت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات ”روسكومنادزور“، شركتي شركتا ”غوغل“ و“فيسبوك“ بالتدخل في الانتخابات المحلية، عبر السماح بنشر إعلانات سياسية اليوم الأحد، رغم مطالبتهما بعدم نشر أي دعاية.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني ”يمكن اعتبار مثل هذه الإجراءات تدخلًا في الشؤون السيادية لروسيا وتعرقل سير الانتخابات الديمقراطية في الاتحاد الروسي“.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ”غوغل“ أو ”فيسبوك“ بهذا الخصوص.

وتجري روسيا الانتخابات الإقليمية، اليوم الأحد، بما في ذلك في موسكو، بعد أن أثار استبعاد الكثير من مرشحي المعارضة احتجاجات ضخمة في العاصمة الروسية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، قالت الجمعة الماضية إنها طلبت من ”فيسبوك“ و“غوغل“ منع نشر الإعلانات السياسية خلال انتخابات يوم الأحد، وفي اليوم السابق للانتخابات بما يتوافق مع القانون الروسي.