صاروخ مصدره غزة يسقط داخل إسرائيل.. وإطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، أن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة قرب السياج الحدودي جنوب القطاع، بعد جولة من التصعيد وإطلاق الصواريخ خلال الأيام الماضية.

ووفق موقع ”0404“ العبري، فإنه ”جرى رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، سقط قرب الحدود، داخل الأراضي الإسرائيلية، دون وقوع أضرار أو إصابات“.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف قطاع غزة، وتحديدًا في ”الكيبوتسات“ المحاذية لجنوب القطاع، بعد إطلاق الصاروخ.

وخلال الأيام الماضية، أطلقت الفصائل الفلسطينية عددًا من الصواريخ على المدن والبلدات المحاذية لقطاع غزة، فيما كان يرد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس.