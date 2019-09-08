متظاهرو هونغ كونغ يحتشدون أمام القنصلية الأمريكية لـ“تحرير“ مدينتهم

المصدر: ا ف ب

تجمع حشد كبير من النشطاء، الأحد، أمام القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ لمطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط على بكين بعد تظاهرات مستمرة منذ 3 أشهر.

وتجمع المتظاهرون في حديقة، قبل التوجه إلى مقر القنصلية الأمريكية القريب حيث بقوا لساعات.

الضغط الأمريكي

وحملوا المظلات التي باتت رمزًا لهم إلى جانب الأعلام الأمريكية واليافطات التي تدعو الرئيس دونالد ترامب إلى تحرير هونغ كونغ.

وردد بعض المتظاهرين النشيد الوطني الأمريكي، وطالبوا واشنطن بالضغط على بكين لمساعدة هونغ كونغ على حماية الحريات فيها.

وقالت جيني شان (30 عامًا): ”تم توقيف أكثر من ألف متظاهر، ليس لدينا من سبيل آخر للتحرك سوى التظاهر، أشعر بالعجز“، متابعًا: ”أعتقد أن لا أحد قادر على مساعدتنا سوى الدول الأجنبية“.

ونظمت التظاهرة خلال النهار في أجواء هادئة، لكن سجل وقوع صدامات عند المساء بين الشرطة ومتظاهرين متطرفين قطعوا الطرقات وهاجموا محطات المترو وأحرقوا الحواجز.

ولا يبدو أن غضب المحتجين يتراجع بعد 4 أيام على الإعلان المفاجئ لرئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، بسحب مشروع قانون حول تسليم مطلوبين للصين بشكل نهائي، وكان وراء إطلاق شرارة الاحتجاجات في حزيران/يونيو، لكن المتظاهرين يرون أن القرار تأخر وخصوصًا أنه غير كاف مقارنة مع مطالبهم.

توقيف جوشوا وونغ

من جهة أخرى، أعلن الناشط المعروف في معركة الدفاع عن الديموقراطية، جوشوا وونغ، أنه اعتقل صباح الأحد لدى عودته من تايوان، لانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

والأسبوع الماضي توجه إلى تايوان للقاء شخصيات سياسية، وإلقاء خطاب حول معركة هونغ كونغ من أجل الديموقراطية، حيث قال في بيان نشره حزبه السياسي ”ديموسيستو“: ”اعتقلتني الشرطة صباحًا في قسم جمارك المطار لانتهاك شروط الإفراج عني بكفالة وأصبحت موقوفًا“.

وتابع: ”يفترض أن يفرج عني بعد جلسة صباح غد“.

وكان جوشوا وونغ أوقف نهاية آب/أغسطس مع الناشطة آنييس شو قبل الإفراج عنهما بكفالة.

وفي تموز/يوليو، وعدت رئيسة تايوان تساي ينغ- وين بمساعدة المتظاهرين في هونغ كونغ الذين يبحثون عن ملجأ، ما أثار غضب بكين.

ومنذ 3 أشهر، تشهد المستعمرة البريطانية السابقة، أسوأ أزماتها منذ إعادتها للصين في 1997 مع تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتنامية في شؤون هونغ كونغ.

ومع انتشار عناصر الشرطة بأعداد كبيرة السبت في هونغ كونغ، لم يتمكن المتظاهرون من عرقلة عمل المطار الذي يعد الأكبر في العالم.

ومساء، وقعت صدامات بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين في حي مونغكوك التجاري، لكن مستوى العنف كان أقل بكثير مما حصل في نهاية الأسبوعين الماضيين.