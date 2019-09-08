تقرير أمريكي: أوروبا تريد إنقاذ اتفاق 2015 مع إيران انتقامًا من ترامب

اعتبر مركز أبحاث أمني أمريكي متخصص، أنّ أوروبا تبذل ما بوسعها لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع مع ايران العام 2015؛ بسبب كرهها للرئيس، دونالد ترامب، وشعورها بالإهانة من قيامه بالانسحاب من الاتفاق بهدف تأكيد قوة الولايات المتحدة.

ولفت مركز السياسات الأمنية الأمريكي، أنّ ”الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقود الحملة لإنقاذ الاتفاق بتقديمه خط ائتمان لإيران بقيمة 15 مليار دولار هذا الأسبوع، بدعوى أنه يعتبر أن ترامب يشكل خطرًا على (الحركة العالمية) التي ترفض استفراد واشنطن بالنفوذ والقوة على أساس شعار الرئيس (أمريكا أولًا)“.

وأشار التقرير المنشور، أمس السبت، والذي كتبه السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي، فريدريك فليتز، إلى أنّ ”ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين شعروا بالغضب والمهانة بعد قرار ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 العام الماضي، وبدأوا ينظرون إليه على أنه يشكل خطرًا بالغًا على جهود احتواء الولايات المتحدة ومنعها من قيادة العالم“.

وأوضح الكاتب، أنّ ”ترامب لا يؤمن بالتنازل في سيادة واشنطن للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة“، معربًا عن ”اعتقاده بأن انسحاب الرئيس الأمريكي من اتفاق 2015 الذي يعتبر اتفاقًا عالميًا وليس أمريكيًا شكّل إهانة لأوروبا على أنها ليس لها تأثير على ترامب“.

وقال فريدريك فليتز: ”من الواضح أن ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين يدركون أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي كشف ليس ضعف وهشاشة ذلك الاتفاق فحسب، بل إن هؤلاء الذين تفاوضوا ووقعوا على الاتفاق يعرفون هذه الحقيقة منذ البداية“.

وأضاف: ”هم يعرفون جيدًا أن الاتفاق كان بمثابة خيانة لصالح إيران؛ لأنه يشمل رقابة ضعيفة جدًا على برامج إيران النووية ولن يؤدي إلى إيقافها. وهم يعرفون أيضًا أن إيران فشلت مرات عديدة في الالتزام بالاتفاق منذ البداية“.

وتابع: ”رغم ذلك فهم يستمرون بعناد في دعم الاتفاق؛ لأنهم في حال السماح بفشله، فإن ذلك سيشكل ضربة قوية لأجندتهم العالمية ويضفي الشرعية على شعار ترامب (أمريكا أولًا)“.

وختم الكاتب بالقول، إن ”ماكرون وبقية الزعماء الأوروبيين يعرفون جيدًا أن إيران تشكل خطرًا متزايدًا، وأن اتفاق عام 2015، هو اتفاق سيئ للغاية، لكنهم عازمون على إنقاذ الاتفاق بسبب كراهيتهم لترامب وسعيهم لحماية طموحاتهم وأجندتهم العالمية“.