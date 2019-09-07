القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على منطقة استراتيجية من ”طالبان“

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم السبت، استعادة سيطرتها على منطقة ”واردوج“ الاستراتيجية، شمال محافظة ”بدخشان“ على حدود ”طاجيكستان“، التي كانت معقلًا أساسيًا لمسلحي ”طالبان“ لسنوات، حسب تغريدات وزير الدفاع ومسؤولين أفغان.

وكشف وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد، في بيان له، عن مقتل ”حاكم الظل“ في ”طالبان“ قاري فسيح الدين، ورئيس الجناح العسكري في بنغلادش قاري حافظ، بالإضافة لعشرات المسلحين أثناء الحملات الأخيرة التي شنتها القوات الأفغانية لاستعادة المنطقة.

وأكد البيان عدم وجود أي خسائر بين عناصر القوات الأمنية خلال العمليات المذكورة.

وسيطرت ”طالبان“ على منطقة ”واردوج“ في ولاية ”بدخشان“ منذ قرابة 5 سنوات، حسب المصدر نفسه.

وفي 29 آب/أغسطس الماضي، شنّت قوات الأمن الأفغانية عمليات واسعة النطاق بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة ”طالبان“ في بداخشان.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر ”طالبان“ من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.

ومؤخرًا، سعت واشنطن لفتح حوار مع حركة ”طالبان“ بهدف إنهاء دوامة العنف.

وتصر ”طالبان“ في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.