وجه تحذيرًا لظريف.. البرلمان الإيراني يرفض نهج روحاني ”التصالحي“ مع أمريكا

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم السبت، إن البرلمان حذر بشدة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من نهج الرئيس حسن روحاني التصالحي تجاه الولايات المتحدة.

وذكر ”ذو النور“، في حديثه لوكالة أنباء ”مهر“ الرسمية، بأن لجنة برلمانية أصدرت تحذيرًا قويًا خلال اجتماع مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن تصريحات روحاني، فيما أثيرت ”اعتراضات جدية على مواقف الرئيس“.

وفي 26 أغسطس الماضي، عبر روحاني عن استعداده للتفاوض مع ”أي شخص“ إذا كان ذلك سيساعد في حل مشاكل إيران.

وقال روحاني“إذا علمت أن الذهاب إلى الاجتماع وزيارة شخص ما سيساعد على تنمية بلدي وحل مشاكل الناس، فلن يفوتني ذلك، حتى لو كانت احتمالات النجاح ليست 90٪ ولكن 20٪ أو 10٪، يجب علينا المضي قدمًا في ذلك. يجب ألا نضيع الفرص“.

لكن بعد يوم واحد، استبعد روحاني إمكانية إجراء محادثات مع واشنطن، قائلًا ”إن على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات القاسية ضد إيران والبدء في احترام حقوق الشعب الإيراني باعتبارها خطوة أولى نحو الحوار“.

وقال النائب المتشدد مجتبى ذو النور، إن ”تصريحات روحاني لن تؤدي إلا إلى عدم الاستقرار الاقتصادي ولقد ارتكب روحاني خطأ فادحًا“.

وأضاف ”سياسة النظام الإيراني تتمثل بعدم إمكانية الحوار مع الولايات المتحدة على أي مستوى. وعندما يتحدث الرئيس بهذا الشكل، سيكون له أصداء على المستوى الدولي، بينما روحاني ليس صانع القرار في هذا الصدد“.

وأشار إلى أن مسألة إجراء ”محادثات مع الولايات المتحدة تتعلق بسياسات النظام الكلية وروحاني ليس في وضع يسمح له بالاعتراف بما إذا كان هذا يجب أن يحدث أم لا“.

ويبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حين لآخر استعداده لإجراء محادثات مع طهران، في الوقت الذي تخلى فيه عن الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران وإعادة فرض العقوبات.

ورفض المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي بـ“شدة فكرة إجراء محادثات مع أمريكا“، وهو الذي له الكلمة الأخيرة في القضايا الحرجة.

وفي يونيو الماضي، رفض خامنئي رفضًا قاطعًا إمكانية إجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة ، قائلًا إن ”الرئيس الأمريكي لا يستحق الحوار“.