إيران تصدر أحكامًا بالسجن ضد 7 نشطاء عماليين

أصدرت محكمة الثورة في إيران، اليوم السبت، أحكامًا بالسجن ضد 7 عمال ناشطين، كانوا يحتجون مع آخرين في مصنع للسكر في مدينة الشوش التابعة لمحافظة خوزستان العربية جنوب إيران، مطالبين بحقوقهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية ومصادر حقوقية.

وقال جمال حيدري منش محامي الناشطة العمالية سبيده قليان، إن الشعبة 28 في محكمة الثورة الخاصة أصدرت أحكامًا بالسجن ضد 7 من الناشطين العمال، تراوحت ما بين 6 سنوات و18 عامًا وبتهم مختلفة.

وأضاف في حسابه عبر ”إنستغرام“، إن ”محكمة الثورة أصدرت حكمًا بالسجن 18 عامًا ضد موكلته (سبيده قليان)، من دون الاستماع إلى الدفاع وذلك بتهمة التآمر ضد الأمن القومي والانضمام إلى جماعة معارضة، والتحريض على النظام، ونشر الأكاذيب“.

وبحسب تقارير إخبارية ”حكم أيضًا على إسماعيل بخشي، المتحدث باسم العمال المحتجين بمدينة الشوش ، بالسجن لمدة 14 عاماً“.

وذكرت المصادر أن أحكام السجن ”شملت 18 عامًا بحق عسل محمدي، وساناز الهياري، وأمير أميرقلي، وأمير حسين محمدي فر، فيما تم الحكم على الناشط محمد خنيفر بالسجن 6 سنوات“.