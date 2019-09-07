أبرز عناوين الصحف العالمية.. إيران تتحدى التكنولوجيا الأمريكية.. وماكرون يثني على جهود الحريري

تناولت عدة صحف عالمية، اليوم السبت، بعض الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط، مركزة على تحدي نائب وزير الدفاع الإيراني، التكنولوجيا الأمريكية، وإعلانه أن صواريخ كروز الإيرانية أكثر قوة من نظيرتها الأمريكية.

وركزت صحيفة ”الغارديان“، على ظهور الناقلة الإيرانية التي تم ضبطها، في جبل طارق مرة أخرى، في طريقها إلى سوريا، فيما يبدو كمحاولة من إيران إتمام الصفقة النفطية التي عطلها احتجاز الناقلة، بينما أشاد موقع ”أحوال“ التركي، بتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إجبار الولايات المتحدة على إجراء دوريات مشتركة مع تركيا، لتأمين المنطقة الآمنة على حدودها السورية، والتي من شأنها تقليل ضغط اللاجئين على الاقتصاد التركي المتعثر.

الناقلة الإيرانية المضبوطة في جبل طارق تعود للظهور

تناولت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، نبأ ظهور ناقلة النفط الإيرانية ”أدريان داريا 1″، التي كانت محور النزاع بين طهران والقوى الغربية، بواسطة قمر اصطناعي أمريكي قبالة ميناء طرطوس السوري.

ونقلت عن شركة ”ماكسار تكنولوجيز“ الأمريكية، قولها إن الصورة أظهرت الناقلة ”أدريان داريا 1″، قبالة ميناء طرطوس السوري أمس الجمعة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، أن السفينة أغلقت جهاز تحديد الموقع في البحر المتوسط غرب سوريا، وكانت الناقلة المحملة بالنفط الخام الإيراني قد أرسلت آخر إشارة لإعلان موقعها بين قبرص وسوريا وهي تبحر شمالًا، بعد ظهر يوم الإثنين.

ووفقًا للصحيفة، كانت قوات الكوماندوز البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في 4 يوليو / تموز، حيث كان يشتبه بأنها في طريقها إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وردًا على احتجاز ناقلتها استولت إيران على ناقلة تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز المؤدي إلى الخليج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد أفرج عن الناقلة الإيرانية في 15 أغسطس/آب، بعد تلقي الاتحاد الأوروبي ضمانات مكتوبة من طهران بأنها لن ترسل النفط المقدر بـ 2.1 مليون برميل إلى سوريا، ومع ذلك، ترجح المصادر المطلعة أن تحاول الناقلة نقل جزء من حمولتها إلى سفينة أخرى لإتمام عملية البيع.

إيران تتحدى التكنولوجيا الأمريكية

سلطت مجلة ”ناشيونال إنترست“، الضوء على ادعاء إيران بأنها تفوقت على الولايات المتحدة في تصميم صواريخ كروز، واستشهدت بإعلان نائب وزير الدفاع الإيراني، العميد قاسم تقي زاده، الأسبوع الماضي، أن صواريخ كروز الإيرانية أصبحت أكثر دقة من نظيرتها الأمريكية.

وقال تقي زاده، إن صواريخ كروز الإيرانية ”تتميز بدقة أعلى في إصابة الهدف مقارنة بالصواريخ الأمريكية الصنع“.

ووفقًا للصحيفة، تم عرض أحدث سلاح إيراني والمسمى ”المبين“، في معرض ”MAKS 2019“ للدفاع التجاري في روسيا في أغسطس/آب.

وكشفت إيران أن مدى صواريخ كروز المبين، يصل إلى 450 كم، بينما تبلغ سرعته 900 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع يصل إلى 15 ألف متر، كما يحمل الصاروخ رأسًا حربية يصل وزنها إلى 120 كيلوغرامًا، ولديه قدرة عالية على تجنب الرادار.

وأضاف العميد: ”لقد أنتجنا صواريخ باليستية وصواريخ كروز تتناسب مع حجم التهديدات التي تواجهنا، وتستطيع ضرب الهدف على بعد 1800 كيلومتر، وصواريخ كروز التي تنتجها إيران هي بالفعل أكثر دقة من نظيراتها الأمريكية“.

الدوريات المشتركة بين تركيا وأمريكا في المنطقة الآمنة بسوريا

من جانبه ركز موقع ”أحوال“ التركي، على سعي الرئيس أردوغان، لتأسيس منطقة آمنة على الحدود السورية التركية، تهدف لاحتواء اللاجئين السوريين وتخفيف الضغط على تركيا التي استضافت ملايين اللاجئين.

ونقل الموقع عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قوله أمس الجمعة، إنه من المقرر أن تبدأ الدوريات العسكرية الأمريكية التركية المشتركة في منطقة آمنة مخططة في شمال سوريا في 8 سبتمبر/أيلول.

يذكر أن المسؤولين الأمريكيين والأتراك، قد توصلوا لمخطط تكوين المنطقة الآمنة هذا العام، بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن غزو على شمال سوريا لطرد المسلحين الأكراد من المناطق المجاورة لتركيا، فضلًا عن تهديده الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود للاجئين السوريين وتركهم يعبرون إلى أوروبا.

الحكم على قيادية بالحزب الجمهوري المعارض في تركيا لمدة 10 سنوات في السجن

وتناولت صحيفة ”حرييت دايلي“ التركية، قضية تركية أخرى، حيث سلطت الضوء على إصدار محكمة في إسطنبول، أمس الجمعة، حكمًا على القيادية بحزب الشعب الجمهوري المعارض، بالسجن 9 سنوات و8 أشهر و20 يومًا، بعدة تهم منها ”الترويج للإرهاب“ و“إهانة المسؤولين والرئيس أردوغان“.

ومن جانبها نفت الزعيمة، كانان كافتانش أوغلو، التهم الموجهة إليها خلال الجلسة النهائية للقضية في المحكمة الجنائية العليا رقم 37.

وقالت الزعيمة المعارضة للنظام التركي: ”بدأ موسمنا، فقد خسر هو وفزنا نحن، فاز 80 مليون فرد، أنا لن أتخلى عن أفكاري وكلماتي مهما كان الحكم، لأن موسمنا قد بدأ وهو الخاسر ونحن الفائزون“، في إشارة إلى فوز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية على حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول في 23 يونيو/حزيران.

ولن يتم اعتقال المعارضة أوغلو حتى تتم الموافقة على الحكم من قِبل محكمة الاستئناف.

ماكرون يثني على جهود الحريري في الدفع بالإصلاحات

تناولت صحيفة ”ذي دايلي ستار“ اللبنانية، تعبير الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، عن اعتزازه بالتقدم الذي تم إحرازه نحو إطلاق مشاريع CEDRE الاستثمارية، في أول ثناء غربي على جهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات الأساسية، كما أكد التزام فرنسا باستقرار لبنان وأمنه.

أشارت الصحيفة إلى محادثة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء، سعد الحريري، بعد يوم واحد من انتهاء تكليف مبعوث فرنسي بمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر CEDRE، والذي فحص الوضع خلال زيارته التي دامت 4 أيام إلى لبنان.

والتقى المبعوث الفرنسي، بيير دوكين، مع الحريري وأكثر من 30 وزيرًا وجماعات من المجتمع المدني ورجال أعمال لمناقشة التقدم المتحقق في الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة اللبنانية في مؤتمر CEDRE الذي استضافته فرنسا في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وفي المؤتمر، تعهد المقرضون الدوليون بأكثر من 11 مليار دولار كقروض ميسرة ومنح لتمويل سلسلة من مشاريع البنية التحتية التي حددتها الحكومة اللبنانية في برنامج استثمار رأس المال.

ومع ذلك، كان تنفيذ هذه المساعدات التي تم التعهد بها مرهونًا بتنفيذ الحكومة اللبنانية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية الرئيسية لدعم الاقتصاد المتعثر، وتقليل عجز الميزانية، وإصلاح قطاع الكهرباء الهش، ومكافحة الفساد المتفشي في الإدارة العامة، وكبح هدر الأموال العامة.