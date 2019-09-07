توقيف 10 أشخاص بإيطاليا بينهم إمام في عملية لمكافحة الإرهاب

المصدر: ا ف ب

أعلن القضاء الإيطالي السبت أنه أصدر مذكرات توقيف بحق 10 أشخاص بينهم إيطاليان و8 من أصول تونسية يشتبه في تمويلهم الارهاب بينهم إمام تيرامو في أبروزو بوسط إيطاليا.

وجاء في بيان لنيابة لاكويلا كبرى مدن منطقة أبروزو أنه يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص ”أقاموا حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ مالية كبيرة جاء قسم منها من التهرب الضريبي“.

وقال المصدر نفسه إن هذه الأموال كانت تستخدم ”أيضًا لتمويل أنشطة مرتبطة بجبهة النصرة“ الجناح السوري السابق لتنظيم القاعدة.

وأضاف البيان أن قسمًا من المبالغ كان مخصصًا لأئمة في إيطاليا ”أدين أحدهم بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية“.

وتابع البيان أن من بين الأشخاص الـ 10 محاسبة إيطالية موضحًا أنه تم حجز ممتلكات وعقارات بقيمة ”تزيد عن مليون يورو“ في هذا الإطار.