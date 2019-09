شركة أبحاث أمريكية تنشر صورًا تشير إلى رسو الناقلة الإيرانية في سوريا (صور)

نشرت شركة مكسار الأمريكية للأبحاث الفضائية صورًا تُظهر الناقلة الإيرانية ”آدريان دريا 1“ بالقرب من ميناء طرطوس السوري، في تأكيد لتفريغ الناقلة الإيرانية شحنتها من النفط إلى سوريا والذي يُعد انتهاكًا لمواد العقوبات المفروضة على قطاع النفط لكل من طهران ودمشق.

وكشفت الشركة الأمريكية عبر نشرها صورتين أن الناقلة الإيرانية دخلت المياه السورية في طريقها لميناء طرطوس الواقع على الساحل السوري، فيما أفادت تقارير إخبارية إيرانية وغربية بتفريغ ونقل جزء من الشحنة النفطية للناقلة الإيرانية في سوريا.

بدوره، تفاعل مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتن، مع الواقعة، حيث نشر صور الشركة الأمريكية عبر حسابه على موقع ”تويتر“ وكتب قائلًا: ”إن أي شخص قال إن Adrian Darya-1 لم تكن متجهة إلى سوريا، هو في حالة إنكار. فطهران تعتقد أن تمويل نظام الأسد القاتل أكثر أهمية من توفير الدعم لشعبها. ونحن يمكننا أن نتحدث، ولكن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات حتى تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب!“.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 6, 2019