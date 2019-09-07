شركة أبحاث أمريكية تنشر صورًا تشير إلى رسو الناقلة الإيرانية في سوريا (صور)

شركة أبحاث أمريكية تنشر صورًا تشير إلى رسو الناقلة الإيرانية في سوريا (صور)

المصدر: مجدي عمر- إرم نيوز

نشرت شركة مكسار الأمريكية للأبحاث الفضائية صورًا تُظهر الناقلة الإيرانية ”آدريان دريا 1“ بالقرب من ميناء طرطوس السوري، في تأكيد لتفريغ الناقلة الإيرانية شحنتها من النفط إلى سوريا والذي يُعد انتهاكًا لمواد العقوبات المفروضة على قطاع النفط لكل من طهران ودمشق.

وكشفت الشركة الأمريكية عبر نشرها صورتين أن الناقلة الإيرانية دخلت المياه السورية في طريقها لميناء طرطوس الواقع على الساحل السوري، فيما أفادت تقارير إخبارية إيرانية وغربية بتفريغ ونقل جزء من الشحنة النفطية للناقلة الإيرانية في سوريا.

بدوره، تفاعل مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتن، مع الواقعة، حيث نشر صور الشركة الأمريكية عبر حسابه على موقع ”تويتر“ وكتب قائلًا: ”إن أي شخص قال إن Adrian Darya-1 لم تكن متجهة إلى سوريا، هو في حالة إنكار. فطهران تعتقد أن تمويل نظام الأسد القاتل أكثر أهمية من توفير الدعم لشعبها. ونحن يمكننا أن نتحدث، ولكن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات حتى تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب!“.

ومنذ اليوم الأول لانطلاق الناقلة الإيرانية، تمتنع طهران عن إعلان وجهتها، حيث أصدرت تصريحات عبر مسؤولين في الخارجية والحكومة تلوح إلى توجه الناقلة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط دون تحديد هوية الميناء على وجه التحديد.

وكانت الناقلة المذكورة اعتزمت الرسو في موانئ باليونان وقبرص، فيما أعلنت حكومات هذه الدول عدم استقبال الناقلة الإيرانية، فيما بدا أنها مناورة إيرانية بتضليل الرأي العام العالمي حول الاتجاه الحقيقي للناقلة.

وكشفت تقارير أن الناقلة الإيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، الأمر الذي دفع القوات البريطانية لتوقيف الناقلة في مياه جبل طارق، ما انتهى بأزمة بين البلدين (إيران وبريطانيا) لا سيما بعد احتجاز الحرس الثوري سفينة بريطانية بمياه الخليج.

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