أردوغان يعلن قريبًا نتائج مراجعة النظام السياسي لتركيا

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن قريبًا نتائج مراجعة النظام السياسي الجديد الذي يهيمن عليه.

وأفادت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية أن أردوغان أمر بإجراء المراجعة لنظام الرئاسة وسط تصاعد انتقادات المعارضة بأن هذا النظام غير فعال وتتركز السلطة في مكتب الرئيس.

وقال أقطاي خلال مقابلة مع ”بلومبيرغ“ إن الدراسة التي أمر بها أردوغان تتضمن بعض القضايا التي تتعلق بكيفية تحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

وأضاف:“قمنا بإجراء دراسة شاملة وموسعة بشأن ما ينجح وما لا ينجح في هذا النظام.. والحقيقة أن معظم المشاكل التي تم تحديدها هي نتيجة قضايا تتعلق بالتنفيذ“.

ووفقًا للوكالة، فإن المراقبين ينظرون الآن إلى أية مؤشرات على احتمال إجراء تعديلات وزارية في تركيا في إطار مراجعة محدودة للنظام السياسي.