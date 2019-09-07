واشنطن: موغابي ”خذل آمال شعبه“

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اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي توفّي الجمعة ”ساعد في تحرير زيمبابوي“ لكنّه ”خذل آمال شعبه“ لاحقا. وقالت المتحدّثة باسم الوزارة مورغن أورتيغاس في بيان ”نُقدّم تعازينا إلى من يبكون فقدان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي“. غير أنّها ندّدت بالمقابل بـ“انتهاكاته لحقوق الإنسان وسوء إدارته الاقتصاديّة التي أفقرت الملايين“ من…