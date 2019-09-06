بومبيو: واشنطن ستدافع عن المسلمين الأويغور في الأمم المتحدة‎

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستعبئ المجتمع الدولي دفاعًا عن المسلمين الأويغور خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا أن كيفية تعامل بكين مع هؤلاء تشكل ”وصمة“ في سجل حقوق الإنسان في العالم.

ونبَّه بومبيو إلى أن ”هذا الأمر قد يكون إحدى أسوأ وصمات (العار) في العالم خلال هذا القرن“، وكان قد اعتبر مؤخرًا أن الصين تتحرك ”في منطقة على حدة حين يتصل الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان“.

وقال بومبيو خلال زيارة إلى ولاية كنساس:“خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أيلول/سبتمبر، في نيويورك سننظم عددًا من اللقاءات، وسنحاول جعل دول تنضم إلينا للتنديد بما يجري“.

وأضاف:“نريد الحرية لهؤلاء الناس“، معتبرًا أن الأمر ”ليس مشكلة أمن قومي“ أو ”تطرف إسلامي“ بالنسبة إلى الصين.

ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين والذي سبق أن شهد اعتداءات نُسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين.

لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.