مجلس اللوردات البريطاني يمرر مشروع قانون منع بريكست دون اتفاق

وافق مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف لمنع مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل، دون اتفاق.

وصوت مجلس اللوردات (الغرفة العليا غير المنتخبة من البرلمان) بالموافقة على مشروع القانون الذي مرره بالفعل مجلس العموم المنتخب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وبمجرد حصوله على تصديق ملكي، سيصبح قانونًا خلال أيام.

ويجبر القانون، المدعوم من نواب المعارضة ومتمردي حزب المحافظين، رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل ”بريكست“ إذا لم يكن ثمة اتفاق انفصال بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويرى جونسون أنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوربي في الموعد المحدد، وهو 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حتى لو لم يكن ثمة اتفاق.