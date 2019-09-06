إعدام 38 شخصًا في إيران خلال الشهر الماضي (صور)

قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي يقع مقرها في النرويج اليوم الجمعة، إن 38 شخصًا أُعدموا في إيران خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن من أعدموا في الشهر الماضي يزيد بالضعف تقريبًا مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وأوضحت المنظمة بحسب بيان لها نشره موقع ”إذاعة فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، إن ”38 سجينًا أُعدموا الشهر الماضي، 30 منهم بتهمة القتل العمد، و6 بتهمة ”ارتكاب جرائم مخدرات“، بينما اتُهم الآخران بـ ”الحرابة“.

وأشار التقرير إلى أن ”السلطات الإيرانية أعدمت في شهر آب/أغسطس الماضي شخصين بشكل علني من مجموع الأشخاص المعدومين“.

وأدان خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا عمليات الإعدام العلنية التي تنفذها السلطات في إيران.

وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم ما لا يقل عن 185 شخصًا في إيران خلال الأشهر الـ7 الماضية، وهذه زيادة قدرها 12% عن نفس الفترة من العام الماضي.