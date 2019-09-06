وكالة إيرانية: ناقلة النفط ”أدريان1“ أفرغت حمولتها في سوريا

ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة النفط ”أدريان داريا 1”، المفرج عنها من قبل السلطات في مضيق جبل طارق، أفرغت حمولتها في أحد الموانئ السورية.

ونقلت الوكالة عن مصادر غير رسمية قولها إن ”ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 أفرغت شحنتها في أحد الموانئ السورية، يوم الجمعة“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكر موقع تعقب الناقلات ”تانكر تراكرز“، أن الناقلة الإيرانية أفرغت شحنتها في ميناء بانياس بمحافظة طرطوس شمال غرب سوريا.

وفي 29 من أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده باعت شحنة النفط والمشتري هو من سيحدد الوجهة النهائية للناقلة“، دون تحديد هوية المشتري.

وتحمل الناقلة 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، بقيمة 130 مليون دولار، حسب المصدر نفسه.

وفي منتصف يوليو الماضي، أفرجت سلطات إقليم جبل طارق، عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، بتهمة نقل النفط إلى سوريا في تحدي لتجاوز العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، بعد ضبطها من قبل البحرية البريطانية في الرابع من الشهر ذاته.

وفي 29 من أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن بلاده باعت شحنة النفط، حيث إن المشتري هو من سيحدد الوجهة النهائية للناقلة، لكن دون تحديد هوية المشتري.

وتحمل الناقلة 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، بقيمة 130 مليون دولار، حسب المصدر نفسه.

وفي منتصف يوليو الماضي، أفرجت سلطات إقليم جبل طارق، عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بتهمة نقل النفط إلى سوريا في تحدّ لتجاوز العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، وذلك بعد ضبطها من قبل البحرية البريطانية في الرابع من الشهر ذاته.