ألمانيا تعين سفيرًا سابقًا لها رئيسًا للآلية المالية الأوروبية مع إيران

عينت الحكومة الألمانية، سفيرها السابق في كولومبيا ومصر والسويد ”ميشائيل إرهارد بوك“ رئيسًا جديدًا للآلية المالية الأوروبية التجارية مع إيران؛ بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية، وفق قول صحيفة شبيغل الألمانية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشره موقع ”إذاعة فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه ”خلال المحادثات بين وزارة الخارجية الألمانية وسائر شركائها في الاتحاد الأوروبي، تم انتخاب السفير السابق في كولومبيا ومصر والسويد، ميشائيل بوك، رئيسًا جديدًا للآلية المالية الأوروبية للتعاون مع إيران“ المعروفة بـ (إينستكس).

ووفقًا للتقرير، فقد عمل ميشائيل إرهارد بوك بمنصب سفير ألمانيا في كولومبيا لمدة أربع سنوات، كما عمل في السويد ومصر حتى سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان أول رئيس للآلية المالية الأوروبية هو السفير الألماني السابق في طهران ”براند أربل“، لكنه استقال من منصبه في 9 آب/ أغسطس الماضي، عقب استقالة من الألماني ”فيشر فيشر“.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إنشاء آلية مالية لمواصلة التجارة مع إيران، في خطوة من أجل إنقاذ الصفقة النووية عقب انسحاب الولايات المتحدة منها في أيار/مايو 2018، وإعادة تشديد العقوبات على إيران.

ويوم الجمعة الماضي، قالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، إن تفعيل الآلية المالية الأوروبية المعروفة ”إينستكس“، تحتاج وقتًا طويلًا، مشيرة الى أن هذه الآلية لم تدخل حيز التنفيذ.