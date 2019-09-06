أمريكا وفرنسا تبحثان التعاون البحري في مضيق هرمز

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الجمعة، إن وزير دفاع الولايات المتحدة مارك إسبر، سيبحث مع نظيرته الفرنسية، غدًا السبت، كيفية التنسيق بين جهود البحرية الفرنسية وواشنطن، لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وصرح المسؤول، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، قبل اجتماع إسبر مع الوزيرة فلورنس بارلي، في باريس: ”ندرك اهتمام فرنسا بالمشاركة في حرية الملاحة وضمانها في الخليج، وسنتطلع إلى إيجاد طرق لتسخير واستخدام هذا الاهتمام للتنسيق بشكل أفضل مع مبادرتنا“.

واستبعدت فرنسا الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات تمثلها إيران في مضيق هرمز، لكنها دعت لتشكيل تحالف أوروبي.