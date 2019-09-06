المحكمة العليا في لندن ترفض طعنًا بقرار جونسون تعليق أعمال البرلمان

المحكمة العليا في لندن ترفض طعنًا بقرار جونسون تعليق أعمال البرلمان

المصدر: ا ف ب

رفضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقال أعلى قاضٍ في انكلترا، وويلز، إيان بورنيت: ”تم رفض الطعن“.

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