المحكمة العليا في لندن ترفض طعنًا بقرار جونسون تعليق أعمال البرلمان

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رفضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان، اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وقال أعلى قاضٍ في انكلترا، وويلز، إيان بورنيت: ”تم رفض الطعن“.