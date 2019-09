بالفيديو.. هكذا تصرف رئيس وزراء بريطانيا مع شرطية أغمي عليها

واصل رئيس الوزراء البريطاني خطابه الخميس، أمام طلبة كلية للشرطة في شمال إنجلترا، مع أن شرطية كانت واقفة وراءه أصيبت بإعياء وأغمي عليها ما أثار انتقادات لاذعة من معارضيه.

وكانت الشرطية الشابة واقفة في الصف الأول من دفعة من طلبة كلية الشرطة في يوركشر، وراء رئيس الوزراء مباشرة عندما بدت عليها أعراض إعياء.

والتفت بوريس جونسون نحوها وسألها إن كانت بخير، ومن ثم استمر بالكلام دون أن يهتم لأمرها في حين جلست الشرطية على الأرض مغمى عليها. وقال مازحًا: ”أنا آسف ربما هذه إشارة إلى أن علي أن أختم كلامي سريعًا“.

واستعادت الشرطية وعيها بعد ذلك بلحظات قبل أن ينهي رئيس الحكومة خطابه. ووردت تعليقات سريعًا على ما حدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع موجة من الانتقادات.

Here's the moment a police officer appeared faint and had to sit down during Boris Johnson's Q and A session pic.twitter.com/nwtNLSx98r

— BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) September 5, 2019