أمريكا تهدد بمعاقبة أي جهة تزود الناقلة الإيرانية بالوقود

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية، بالوقود، تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة.

وكانت الوزارة أدرجت ناقلة النفط الإيرانية ”أدريان داريا“، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس الماضي.

وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة تقدم للسفينة ”دعمًا لمنظمة إرهابية“، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا إن أي نقل للنفط إلى سوريا من الناقلة ”يدعم إرهاب“ الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت قوة بريطانية احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم ”غريس 1“ قبالة سواحل جبل طارق، في يوليو/ تموز الماضي، للاشتباه في نقلها شحنة نفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.