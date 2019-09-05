إيران تتخذ خطوة جديدة في إطار تقليص التزاماتها النووية

أعلنت إيران، في وقت متأخر من ليل الخميس، رفعها القيود على البحوث والتطوير، في إطار تقليص التزاماتها إزاء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله إن ”وزير الخارجية (محمد جواد) ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (فيدريكا موغيريني) أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير“.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفاصيل خطواتها النووية.

وتتراجع إيران تدريجيًا عن شروط اتفاق عام 2015، حيث تتعرض لضغوط عقوبات شديدة من الولايات المتحدة، التي خرجت من الاتفاق بقرار من الرئيس دونالد ترامب، في مايو العام الماضي.

وفي يوليو الماضي، تخلت إيران عن التزامات تقيد مخزونها من اليورانيوم ومستوى تخصيب اليورانيوم.