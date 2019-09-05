السيناتور الجمهوري تيد كروز : ضحايا ”الإخوان“ من المسلمين يفوق عدد ضحاياها من اليهود والمسيحيين

قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تيد كروز، إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، الخطوة التي اتخذتها دول عربية مثل مصر بعد أن لمست من خلال التجربة بأن الجماعة تجاهر بالإرهاب واستهداف الأبرياء يقف عائقًا أمام تحقيقها في الولايات المتحدة ”الدولة العميقة“ والمؤسسات التي تسعى لإبقاء الخط الأمريكي في السياسات الخارجية دون تغيير يذكر.

وأضاف كروز في جلسة استضافها معهد ”هدسون“، أن جماعة الإخوان قتلت من المسلمين ما يزيد عن كل ضحاياها من المسيحيين واليهود.

وأوضح أن ثمة ”دولة عميقة“ في واشنطن باتت ملامحها واضحة في عصر الرئيس دونالد ترامب، تقوم بمحاولة إفشال خطط الرئيس ورؤاه ووعوده في عدة ملفات منها الملف الإيراني والرغبة بمكافحة الجماعات المتطرفة مثل تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

وأضاف كروز ، أن هدف المتنفذين في بعض الوزارات مثل وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية هو الإبقاء على قوانين محددة لا تتزعزع بتغير الإدارات، مثل الحفاظ على خط تصعيد واحد ضد إيران، كما اتهم كروز ”الدولة العميقة“ بمحاولة الإبقاء على إرث عهد باراك أوباما وقوانينه.