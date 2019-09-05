مجلة أمريكية: واشنطن تريد خنق إيران وليس التفاوض معها

اعتبرت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تُريد خنق إيران وليس التفاوض معها، بعد العقوبات الجديدة التي فرضتها أخيرًا.

ووصفت مجلة ”أمريكان كونزيرفاتيف“، في تقرير لها، سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ضد طهران بالسياسة ”التدميرية للشعب الإيراني“، مشيرة إلى عدم وجود أية مؤشرات على تخفيف العقوبات في ظل ”امتلاء البيت الأبيض بصقور يريدون تغيير نظام طهران“.

وقالت إنه ”من الواضح أن صقور إيران في البيت الأبيض يسعون إلى تصعيد الحملة على ذلك البلد، لأنهم يريدون استسلام وليس تعاون إيران“، مؤكدة أن ”إدارة (ترامب) ممتلئة بالصقور ليس لها أية رغبة في التفاوض مع حكومة يسعون على إسقاطها“.

وأضافت المجلة أنه ”إذا ما نظرنا إلى ما تفعله الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات تلو الأخرى، فإننا ندرك بسهولة أنها تسعى إلى خنق إيران وشعبها وليس إجبارها على التفاوض“.

وأشارت إلى أنه ”للأسف ليست هناك حتى الآن أية مؤشرات على تخفيف تلك العقوبات، لأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك سوى احتقار كبير للدبلوماسية“.

ووصف تقرير المجلة سياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها ”حرب اقتصادية غير شرعية“، لا تضر سوى بالشعب الإيراني وليس النظام، منوهة إلى أن ”هذه الحرب يديرها مهرجون في البيت الأبيض بما فيهم مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية بريان هوك، وهي تسبب ألمًا وأذى كبيرين لناس أبرياء“.