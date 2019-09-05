الموفد الأمريكي إلى أفغانستان يعود إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات مع طالبان

عاد الموفد الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الخميس، إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات مع طالبان سعيًا إلى اتفاق يتيح انسحابًا عسكريًا للولايات المتحدة من هذا البلد، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ فرانس برس.

وكان المفاوض الأمريكي أعلن الأحد أنه أنهى جولة تاسعة من المفاوضات مع طالبان في قطر قبل أن يتوجه إلى كابول، حيث عرض للحكومة الأفغانية ”اتفاقًا مبدئيًا“ مع طالبان. لكنه سيستأنف المفاوضات لتذليل بعض التحفظات التي قدمتها السلطات الأفغانية.

وبذلك، سيتأخر مجددًا إعلان الاتفاق رسميًا بعدما كان على وشك الإنجاز.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب عن أمله بالتوصل إلى الاتفاق قبل الأول من أيلول/سبتمبر؛ للتمكن من بدء المحادثات بين الفرقاء الأفغان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيلول/سبتمبر.

وفي مؤشر جديد على الصعوبات التي يواجهها الاتفاق، قُتل عشرة أشخاص بينهم جنديان روماني وأمريكي في قوة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، الخميس، في ثاني اعتداء تتبناه طالبان في كابول في أقل من أسبوع.

ويرى المحللون أن استراتيجية المتمردين تقوم على تكثيف الضغوط على واشنطن مع اقتراب موعد إعلان الاتفاق، وبعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه يعتزم بدء الانسحاب العسكري من أفغانستان، قبل أن يبدأ معركته لولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.