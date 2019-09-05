مقتل 4 مدنيين بتفجير سيارة مفخخة أمام قاعدة عسكرية جنوب كابل

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الخميس، أن 4 مدنيين على الأقل قُتلوا وأُصيب آخرون، في تفجير سيارة مفخخة جنوب العاصمة كابل، تبنته حركة طالبان.

وقال محافظ ولاية لوكار في أفغانستان، أنور خان إسحاقزاي، إن معلومات أولية ”تفيد بمقتل 4 مدنيين، وإصابة 4 آخرين بجراح“.

بدوره، أفاد رئيس مجلس الشورى في الولاية، حسيب الله ستانيكزاي، خلال تصريح صحفي، إن حركة طالبان فجّرت السيارة أمام قاعدة عسكرية جنوب العاصمة كابل.

وأوضح أن السيارة ”انفجرت أمام بوابة قاعدة عسكرية في بولي علم عاصمة مقاطعة لوغار جنوب كابل“.

من جهتها، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من آخر نفذته ”طالبان“ في منطقة شيش داراك المتاخمة لحي السفارات في كابل، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم جندي أمريكي وآخر روماني.