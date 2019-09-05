أردوغان يساوم أوروبا بورقة اللاجئين السوريين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا قد تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعمًا دوليًّا كافيًا للتعامل مع اللاجئين السوريين.

وفي كلمة ألقاها في أنقرة، قال أردوغان إن تركيا عازمة على إقامة ”منطقة آمنة“ في شمال شرق سوريا بالتعاون مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، لكنها مستعدة للتحرك منفردة إذا اقتضى الأمر.

وكانت تركيا اتبعت سياسة الأبواب المفتوحة إزاء اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم في تركيا إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ، غير أن أنقرة تراجعت عن هذه السياسة السخيّة، بعد أن تحول اللاجئون السوريون إلى عبء اقتصادي، وانتهى دورهم في لعبة الانتخابات التركية.

في الأثناء اتهمت منظمات حقوقية بينها ”هيومن رايتس ووتش“، تركيا باحتجاز اللاجئين السوريين وإجبارهم على توقيع أوراق تنص على العودة الطوعية إلى سوريا، مشيرة إلى أن من يرفض التوقيع يواجه عقوبة بالسجن.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين المرحلين من تركيا، خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، نحو تسعة آلاف شخص، حسب بيانات معبر باب الهوى الحدودي، شمال إدلب، وهي أعلى حصيلة يسجلها المعبر منذ تشديد السلطات التركية إجراءاتها ضد اللاجئين السوريين.