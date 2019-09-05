بومبيو: سنواصل ممارسة ”أقصى الضغوط“ على إيران

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بمواصلة ممارسة ”أقصى قدر من الضغط“ على إيران، عبر فرض عقوبات جديدة.

وقال بومبيو، في تغريدة عبر ”تويتر“ الأربعاء: ”يستمر أقصى قدر من الضغط على إيران.. اليوم عقوبات على شبكة شحن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني“.

وأضاف: ”النظام الإيراني يمول نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، والوكلاء الإرهابيين مثل حزب الله من خلال مبيعات النفط غير المشروعة“.

وتابع: ”سنواصل حرمان إيران من الموارد التي تحتاجها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط“.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على 16 كيانًا و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء في إطار العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران ومن يعاونها.

وأوضحت الخزانة في بيان، أن الحرس الثوري ”استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة الأسد، وحزب الله وآخرين“.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، معتبرة أنه غير كافٍ لكبح طموحات طهران، وفرضت عليها عقوبات جديدة مشددة.

ودفع ذلك طهران، بعد مرور عام على الخطوة الأمريكية، إلى تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يفرض قيودًا على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودًا حثيثة لمنع انهيار الاتفاق كليًا، ويقول إنه السبيل الأفضل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.