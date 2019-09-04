أردوغان: من غير المقبول ألا يُسمح لتركيا بامتلاك أسلحة نووية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إنه ”من غير المقبول“ ألا تسمح الدول المسلحة نوويًا لتركيا بامتلاك أسلحة نووية، لكنه لم يوضح إن كان لدى أنقرة خطط لامتلاكها.

وأضاف لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه في مدينة سيواس شرق تركيا: ”بعض الدول تمتلك صواريخ برؤوس حربية نووية، ليست واحدة أو اثنتين. لكنها تقول لنا إنه لا يمكننا أن نمتلكها. وهذا ما لا يمكنني القبول به“.

وتابع: ”لا توجد دولة متقدمة في العالم لا تمتلكها“.

وأشار إلى أن ”إسرائيل على مقربة منا وكأننا جيران. إنها تخيف الدول الأخرى بامتلاكها لهذه الأسلحة. لا يمكن لأحد أن يمسها“.

ووقعت تركيا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1980، كما وقعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 والتي تحظر أي تفجير نووي لأي غرض.