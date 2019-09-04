واشنطن تعتزم رصد جائزة لمن يُدلي بمعلومات عن الحرس الثوري‎ الإيراني

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان عن رصد مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار، لمن يُدلي بمعلومات من شأنها تعطيل النظام المالي للحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه واشنطن منظمة ”إرهابية“، وفق إعلام محلي.

وذكرت صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية، أنه ”من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن ذلك، الأربعاء“.

وقالت الصحيفة، إنها“حصلت على معلومات من وزارة الخارجية تفيد بأن الأخيرة سترصد تلك المكافأة لكل من يُدلي بمعلومات حول مصادر الدخل للحرس الثوري ووحداته العسكرية، وكيفية تعطيلها“.

وأوضحت أن“الإدارة الأمريكية تسعى أيضًا إلى الحصول على معلومات حول البرامج غير القانونية التي يحصل من خلالها الحرس الثوري على المال مقابل النفط، وعن الكيانات والأفراد الذين يساعدونه على تفادي العقوبات الأمريكية والدولية“. ولم تعلق واشنطن رسميًا على ما ذكرته الصحيفة حتى الساعة (17.34 ت. غ).

وعلى صعيد آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة واسعة من شركات الشحن البحري وأشخاص تقول إنهم ضالعون بتهريب النفط لـ“فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني و“حزب الله“، لمصلحة نظام بشار الأسد.

والشبكة يقودها قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ويشرف عليها وزير النفط الإيراني السابق رستم قاسمي، وتضم 40 فردًا وشركة وناقلة نفط موزعين على الهند، ولبنان، وسنغافورة، والإمارات، وقناة السويس، وغيرها، بحسب قناة ”الحرة“ الأمريكية. ولم تكشف الوزارة عن طبيعة تلك العقوبات.

وانسحبت واشنطن، في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي الموقّع مع إيران 2015، معتبرة أنه غير كافٍ لكبح طموح الأخيرة، وفرضت على طهران عقوبات جديدة مشددة.