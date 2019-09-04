كونتي يعلن تشكيلته الحكومية الجديدة في إيطاليا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، تشكيلته الحكومية الجديدة، وقدمها للرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وتتألف الحكومة الجديدة من حركة خمس نجوم (شعبوية)، والحزب الديمقراطي (يسار وسط)، وحزب الحريات والمساواة (يسار).

وفي تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس، أكد كونتي أنهم أعدوا برنامجًا قويًا للمستقبل، قائلًا: ”سنكرس أقصى طاقاتنا ومهاراتنا من أجل إيطاليا وتحسين وضع جميع مواطنينا من الشمال إلى الجنوب“.

وتتكون التشكيلة الحكومية الجديدة من 10 وزراء من حركة خمس نجوم، و9 من الحزب الديمقراطي، ووزير من الحريات والمساواة.

وضمت الحكومة الجديدة 7 وزيرات نساء.

وعين كونتي زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو، بمنصب وزير الخارجية، فيما منح حقيبة الدفاع للورينزي غوريني من الحزب الديمقراطي.

ونهاية أب/ أغسطس الماضي، كلّف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، رئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي، لتشكيل حكومة جديدة، بعد انهيار الائتلاف المكون من حركة ”خمس نجوم“ الشعبوية وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، أوائل أغسطس/آب الماضي.

وفاز ائتلاف حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، في انتخابات آذار/ مارس 2018، التشريعة، وشكل حكومته برئاسة جوزيبي كونتي، في الأول من حزيران/ يونيو، من العام نفسه، قبل أن يقدم الأخير استقالته.