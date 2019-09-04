هل يعود البريطانيون إلى صناديق الاقتراع مجددًا الشهر المقبل؟

قدم رئيس الحكومة البريطانية المحافظ بوريس جونسون إلى البرلمان مذكرة يدعو فيها إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حال أقر النواب، الأربعاء، مذكرة الهدف منها منع أي خروج للبلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مسبق.

عند تسلمه سلطاته رئيسًا للحكومة قبل ستة أسابيع وعد بوريس جونسون بالعمل على تنفيذ بريكست في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر استنادًا إلى نتيجة استفتاء حزيران/يونيو 2016، باتفاق مع بروكسل أو بدونه، لكن غالبية النواب بينهم 21 خرجوا من صفوف حزب المحافظين، أطلقوا مساء الثلاثاء آلية الهدف منها منع الخروج من دون اتفاق.

ويكرر رئيس الحكومة لمن يريد أن يسمع القول إنه لا يريد انتخابات تشريعية مبكرة، لكن هذه الفرضية قد تصبح بالنسبة إليه الحل الوحيد في حال عرقل النواب سياسته.

بموجب قانون صادر عام 2011 تجري الانتخابات التشريعية مرة كل خمس سنوات، ولا يمكن الدعوة إلى انتخابات مبكرة إلا بعد موافقة ثلثي النواب، وبعد هزيمته في مجلس العموم مساء الثلاثاء، أعلن بوريس جونسون أمام النواب أنه سيقدم مذكرة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال صوّت النواب على القرار القاضي بمنعه من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ليس ثمة إشارة إلى أي تاريخ في المذكرة التي تطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لأن هذا القرار يعود إلى رئيس الحكومة، فيما أوضح المتحدث باسمه الثلاثاء أنه لا بد من إجراء الانتخابات المبكرة قبل موعد القمة الأوروبية المقررة في السابع عشر والثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل التي يمكن أن تشكل آخر فرصة للتوصل إلى اتفاق مع لندن قبل موعد بريكست المحدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وخلال توجيه أسئلة إلى الحكومة الأربعاء، عرض بوريس جونسون تاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر موعدًا لإجراء الانتخابات.

ماذا سيقرر النواب؟

مع عدم امتلاكه أكثرية مطلقة في مجلس العموم، بات على رئيس الحكومة الاعتماد على نواب في المعارضة لإقرار ما يريد، في حين يطالب زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن بانتخابات مبكرة منذ أشهر عدة، لأنه يأمل الوصول عبرها إلى السلطة، لكنه أكد أنه لن يدعم مبادرة جونسون إلا في حال تمت الموافقة في البرلمان على المذكرة الهادفة إلى منع الخروج من دون اتفاق.

والواقع أن بعض النواب من حزب العمال يخشون عدم التزام بوريس جونسون بكلامه والعمل على إجراء الانتخابات بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر للدفع نحو الخروج من دون اتفاق، ويقول جون كورتيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراتثكلايد إن ”الاستراتيجية الأكيدة لدى المعارضة هي ترك الحكومة تتخبط“.

ليس بالضرورة، في حال صوّت النواب لصالح انتخابات مبكرة على رئيس الحكومة أن يقترح موعدًا لها وعلى الملكة إليزابيت الثانية أن تصدر عندها إعلانًا ملكيًا بهذا الصدد، ويتم حل البرلمان قبل 25 يومًا من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.

فتح تصويت مساء الثلاثاء الباب أمام تصويت الأربعاء على قانون يجبر بوريس جونسون على طلب إرجاء الخروج ثلاثة أشهر حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، وبات الوقت ضيقًا لأن رئيس الحكومة سبق أن علّق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع المقبل حتى الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، لكن في حال نجح النواب الذين يعارضون الخروج من دون اتفاق في إقرار قانونهم داخل مجلسي العموم واللوردات، فإن هذا القانون يصبح ملزمًا للحكومة مهما كانت نتيجة الانتخابات.