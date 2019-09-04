زعيمة هونغ كونغ تسحب مشروع قانون مثيرًا للجدل

سحبت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، مشروع قانون مثيرًا للجدل أوقع المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، وفق مصادر على دراية مباشرة بمجريات الأمور في المدينة.

وأكد مصدر حكومي كبير نبأ سحب مشروع قانون الترحيل الذي كان ينص على تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.

وقال المصدر إن زعيمة هونغ كونغ أعلنت سحب مشروع القانون في اجتماع مع برلمانيين موالين للمؤسسة الحاكمة ومندوبين عن البرلمان الصيني، ومن المتوقع إعلانه على الملأ اليوم الأربعاء.