قيادي إيراني بارز يعترف بتزويد الحوثيين بتقنية إسقاط الطائرات

قال رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن إيران تُقدم مبادئ الثورة الإسلامية والدعم المعنوي للشعب اليمني، في إشارة واضحة إلى دعم طهران المباشر لميليشيا الحوثي عسكريًّا وأيديولوجيًّا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن باقري قوله خلال كلمة له في أحد المراكز التعليمية التابعة لقوات الحرس الثوري: ”إن جبهة المقاومة الإقليمية تُضعف الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يومًا بعد يوم، إذ وصل الشعب اليمني اليوم إلى حد الاكتفاء الذاتي في الدفاع عن نفسه“.

وأضاف ”أن اليمنيين اليوم تمكنوا من إسقاط العديد من الطائرات الحديثة، وهذا بالطبع لأن علوم الثورة الإسلامية ودعمنا المعنوي كان وراءهم“ وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية.

وتأتي تصريحات المسؤول العسكري الإيراني في ظل تورط طهران في تقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي ضمن مخطط النظام الإيراني خرق السيادة اليمنية وإسقاط الحكومة الشرعية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أثنى على عمليات الحوثيين في اليمن، بل ووصف زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي بـ ”الأخ المجاهد العزيز“ وذلك ضمن استقباله لوفد من الحوثيين زار طهران أخيرًا.

وتُعلن إيران من آن لآخر، على لسان كبار قيادات الحرس الثوري عن دعمها وتمويلها لميليشيا الحوثي في اليمن؛ ما زاد اضطراب الحالة الأمنية والسياسية لليمن في ظل الجهود الدولية لاستعادة الشرعية لليمنيين.