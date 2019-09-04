إيران ترفض عرضًا أوروبيًا بـ15 مليار دولار لإنقاذ الاتفاق النووي

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إن بلاده رفضت عرضًا بتقديم قرض قيمته 15 مليار دولار من دول أوروبية بهدف حماية اقتصادها من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عقب انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي في مايو/أيار العام الماضي.

ونقلت قناة ”برس تي في“ الإيرانية الناطقة بالإنجليزية عن المسؤول الذي وصفته برفيع المستوى، قوله إن ”إيران قد توافق على اتفاق مماثل مع القوى الأوروبية من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي“، مضيفًا أن ”إيران رفضت قرضًا بقيمة 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف المصدر أن ”الولايات المتحدة عارضت أيضًا المساعي الفرنسية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران“.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة ”إن خط الائتمان الأوروبي الذي يبلغ حجمه 15 مليار دولار يقتصر على شراء البضائع وليس توجيه مشترياتنا. لم نقبل به“.

وفي وقت سابق، استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني الوصول إلى اتفاق اليوم أو غدًا الخميس مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015.

وقال روحاني في جلسة للحكومة الإيرانية، بحسب ما نقل عنه مساعد مدير المكتب الإعلامي في الرئاسة الإيرانية ”برويز إسماعيلي“، ”أستبعد التوصل إلى اتفاق مع أوروبا اليوم أو غدًا.. سنعلن عن الخطوة الإيرانية الثالثة المهمة للغاية والتي ستسرع من وتيرة نشاط المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية“.

وجدد روحاني التأكيد على أنه مع بدء تطبيق الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات النووية سيكون أمام أوروبا شهران آخران لتنفيذ تعهداتها.