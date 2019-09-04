نتنياهو يحدد موعد نشر ”صفقة القرن“ الأمريكية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإدارة الأمريكية ستنشر خطتها المعروفة باسم ”صفقة القرن”، مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري يوم السابع عشر من الشهر الجاري.

وكان نتنياهو يتحدث في إطار حملته الانتخابية في مدينة كريات أتا (شمالًا)، مساء أمس الثلاثاء، بحضور مؤيدين من حزبه ”الليكود“ اليميني.

ونقل موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله: ”من الذين تريدون أن يدير المحادثات حول صفقة القرن التي سيقدمها الرئيس ترامب، والتي سيتم طرحها قريبًا، مباشرة بعد الانتخابات؟“.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أنها تعكف على وضع خطة مفصلة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وبعد أن كان متوقعًا نشر الخطة الأمريكية في شهر حزيران/يونيو الماضي، جرى تأجيل نشرها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري.

وفي الثامن والعشرين من آب/أغسطس الماضي، قال مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات في تغريدة على ”تويتر“: ”قررنا عدم نشر الرؤية السياسية (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية“.

ولم تعلن إسرائيل موافقتها على الخطة حتى الآن، في حين أعلنت القيادة الفلسطينية مرارًا في الأشهر الماضية، أنها لن تقبل الخطة الأمريكية بعد تصريحات أمريكية علنية بأنها ستشطب قضايا القدس واللاجئين والحدود.

ويريد الفلسطينيون أن تؤدي أي خطة سياسية إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.