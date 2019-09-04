تقرير: أردوغان يهرب من السقوط السياسي إلى ”الدكتاتورية“

سلّط تقرير لصحيفة ”التايمز“ البريطانية، الضوء على ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، والتي وصفها بـ“الدكتاتورية“، قد تصل إلى حد اللجوء لإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 2023؛ خوفًا من الخسارة أمام المعارضة.

وفي آخر جولاته أمام المعارضة، خسر حزب أردوغان، مدينة إسطنبول التي انتزعها أكرم إمام أوغلو، من قبضة الحزب الحاكم.

وفي أغسطس الماضي، أقالت حكومة أردوغان بصورة مفاجئة، 3 رؤساء بلديات أكرادًا في جنوب شرقي تركيا، على خلفية صلات مزعومة تجمعهم مع منظمات إرهابية، وذلك بعد أقل من 5 أشهر على انتخابهم.

التطور السابق استدعى تضامنًا من قبل المعارضة ضد حزب العدالة والتنمية، ما استدعى اهتمامًا صحفيًّا دوليًّا، لتفاصيل الصراع المحموم بين الطرفين، وهو ما جاء في تقرير ”التايمز“ الذي رأى أنّ المعارضة قادرة على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء، إن ”أردوغان وحزبه الحاكم يقومان بنهب موارد تركيا من أجل تنظيم حملات لصالحه وإرهاب المعارضة فيما تسيطر أسرته وحلفاؤه على معظم وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية في تركيا، التي يتم حشدها لصالحه في الانتخابات“.

واستندت الصحيفة إلى تراجع الظروف المعيشية، بفشل ”أردوغان في استغلال موارد بلاده وسلطته من أجل تحسين الوضع الاقتصادي“، واستخدام جزء كبير من القروض الخارجية لـ“إقامة مشاريع إنشائية للموالين له وليس لتمويل برامج تعليمية وتنموية وصناعية“.

ولفت التقرير إلى أن ”الرئيس التركي لا يزال يعارض بشدة رفع أسعار الفائدة رغم انهيار الليرة التركية من أجل الإبقاء على تدفق القروض وتشجيع الأتراك على زيادة الإنفاق؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة“.

وجاء في التقرير أن ”أردوغان بات يعرف بالدكتاتور المنافس والديمقراطي الملون في أوساط المحللين السياسيين، وأن أجيال حديثة من القوميين في أوروبا باتوا يستخدمون حيل أردوغان في استغلال الديمقراطية للوصول إلى أهدافهم“.

وأفاد التقرير بأن ”خسارة الانتخابات البلدية الأخيرة، تعني أن الرئيس التركي لم يعد لديه سوى مؤيديه المخلصين والمقربين الذين يشكلون فقط نحو 20 إلى 30% من إجمالي عدد الناخبين الأتراك، وأن هذه الخسارة مهدت الطريق أمام المعارضة للفوز في الانتخابات الرئاسية والإطاحة بأردوغان“.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن ”ممارسات أردوغان الأخيرة تشير إلى تلك المخاوف، خاصة أنه بات أقرب إلى دكتاتور منه إلى ديمقراطي؛ ما يعني أنه من المستبعد أن يتنحى عن السلطة، وعلى كل حال فإن الطريق الذي سيتخذه أردوغان سيؤثر في القوميين الذين يعتبرونه أستاذًا لهم.