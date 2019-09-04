هل تعود إيران للاتفاق النووي من البوابة الفرنسية؟

تعوّل إيران كثيرًا خلال الفترة الحالية على ما تصفها بـ“المبادرة الفرنسية“ لإنقاذ الاتفاق النووي، حيث تركز في مفاوضاتها الجارية على آلية مبيعات النفط وإيراداته، كخطوة للبقاء في الاتفاق وعدم اتخاذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات النووية.

وتنقسم تصريحات المسؤولين الإيرانيين بين التفاؤل بشأن إمكانية توصل الدول الأوروبية لآليات لإنقاذ الاتفاق، وبين تصريحات شديدة اللهجة بالدخول إلى المرحلة الثالثة من خفض الالتزامات النووية، فهل تكون فرنسا المدخل الأقرب لإنقاذ الاتفاق النووي؟

من جانبه قال نائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، عقب جولة مفاوضات في فرنسا، إن ”إيران سيكون بمقدورها العودة للاتفاق النووي، إذا كانت قادرة على بيع نفطها وتتمتع بإمكانية وصول غير محدودة إلى إيراداتها، والمبادرة الفرنسية هي بالضبط تصب في هذا الاتجاه“.

وأشار عراقجي، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية اليوم الأربعاء، إلى أن ”خط الائتمان الفرنسي يبلغ حوالي 15 مليار دولار لمدة أربعة أشهر، أي حتى نهاية العام الجاري، وبالتالي، إذا توصلت إيران إلى اتفاق في الأشهر الأربعة المقبلة، فإنها إما تبيع نفطها 100% أو تبيعه بالائتمان“.

وأضاف: ”بعد تلقي 15 مليار دولار، فإن الجمهورية الإسلامية على استعداد للتفاوض مع دول 4 + 1، لكن الحقيقة هي أنه لا يزال هناك خلاف شديد على جدول أعمال هذه المحادثات“.

وعن مستقبل المبادرة الفرنسية، قال إن ”إيران، كما ذكرت مرارًا وتكرارًا، لن تعود إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي إلا إذا كانت قادرة على بيع نفطها، وإمكانية الوصول إلى إيراداتها بطريقة قابلة للاستخدام بالكامل، دون أي قيود، والمبادرة الفرنسية موجودة بدقة“.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء، إن طهران ستخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ما لم تتصرف الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق بحلول يوم غد الخميس، لكن هذا لا يعني ”نهاية المحادثات“.

وأضاف ظريف أن الرئيس حسن روحاني سيعلن قريبًا تفاصيل خفض الالتزامات النووية، مبينًا أن ”تنفيذ هذه الخطوة لا يعني نهاية المحادثات“.

وقالت مصادر غربية وإيرانية إن فرنسا اقترحت أن تعرض على إيران حوالي 15 مليار دولار كحدود ائتمانية حتى نهاية العام الجاري، إذا عادت طهران بالكامل إلى الامتثال للصفقة، وهي خطوة تعتمد على عدم قيام واشنطن بمنعها.