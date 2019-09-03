فرنسا: محادثات خط ائتمان إيران تتوقف على واشنطن

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات مع إيران بشأن فتح خطوط ائتمان بضمان عائدات النفط الإيراني مستمرة، وإن الخطة ستعتمد في نهاية الأمر على إصدار الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية.

وأشار لو دريان للصحفيين إلى أن الفكرة هي ”مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولًا، العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وثانيًا، أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة والبرنامج النووي ما بعد 2025“.

وأضاف: ”كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس ترامب إعفاءات“.