إسرائيل تسعى لعقد لقاء ثلاثي جديد بالقدس لبحث ”إخراج إيران من سوريا“

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النقاب، عن وجود مساع لعقد اجتماع أمني ثلاثي ”إسرائيلي-أمريكي-روسي“، قريبًا في القدس، لمواصلة البحث حول سبل ”إخراج إيران من سوريا“.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء: ”تُبذل في هذه الأيام جهود من أجل عقد لقاء ثلاثي آخر، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، هنا في القدس، وذلك من أجل مواصلة المباحثات حول إخراج إيران من سوريا“.

وكان اجتماع أمني ثلاثي، عقد لأول مرة في إسرائيل، في 25 حزيران/ يونيو الماضي، بمشاركة مستشاري الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، والروسي نيكولاي باتروشيف، والإسرائيلي مئير بن شابات.

وعلى ذات الصعيد، قال نتنياهو: ”عشنا عدة أيام متوترة على أكثر من جبهة، كنا نستطيع أن نستهل هذا الأسبوع بشكل مختلف تمامًا، ولكننا عملنا بخليط من الحزم والرشد وحققنا جميع أهدافنا“، في إشارة للاشتباك المحدود الأخير الذي حصل مع منظمة حزب الله اللبنانية.

وأضاف: ”حددت للجيش الإسرائيلي وللأجهزة الأمنية ثلاثة أهداف رئيسية، وفقًا للأولويات التالية: أولًا، صد وإحباط البرنامج النووي الإيراني، ثانيًا، منع إيران من تزويد أعدائنا ووكلائها، مثل حزب الله وتنظيمات أخرى، بأسلحة دقيقة تعرضنا للخطر، وثالثًا، منع تموضع إيران ووكلائها على حدودنا“.

وأكمل: ”نعمل إزاء جميع تلك الأهداف، حيث نعمل إزاء بعضها بشكل جلي وإزاء جزء كبير منها بشكل غير جلي، نحن مصممون على صون أمن إسرائيل“.

وأضاف: ”سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والأمنية والاستخباراتية والمهنية، من أجل تحقيق الأهداف التي حددناها“.

وأعلن حزب الله، الأحد الماضي، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، بينما ردت إسرائيل بإطلاق النار على جنوب لبنان.