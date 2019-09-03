الصين: الوضع في هونغ كونغ لا يزال معقدًا وضبابيًّا

قال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الصين، يانغ قوانغ، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في هونغ كونغ ”لا يزال معقدًا وضبابيًّا“، لكنه أشار إلى ”وجود تغييرات إيجابية“.
من جانبها؛ قالت شو لو يينغ، وهي متحدثة أخرى باسم مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن حكومة بكين تدعم ”كاري لام“ رئيسة هونغ كونغ التنفيذية وحكومة المدينة ”دعمًا تامًّا في استخدام الوسائل القانونية جميعًا لإنهاء الاحتجاجات العنيفة“.
وأضافت أن ”مكاتب الحكومة المركزية في هونغ كونغ تمثل الدولة ولا يتعيَّن المساس بمكانتها وأمنها“.