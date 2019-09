الإعصار دوريان يقتل 5 أشخاص في الباهاماس (فيديو)

تسبب الإعصار دوريان الاثنين بدمار كبير في جزر الباهاماس مترافقا مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالى 300 كلم في الساعة ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

ويواصل الإعصار مساره نحو الولايات المتحدة حيث أمرت السلطات بإجلاء وقائي لمئات الآلاف السكان في المناطق الساحلية.

وضرب دوريان الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأميركي بـ“الكارثي“ منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب أرخبيل الباهاماس المؤلف من نحو 700 جزيرة، قبل أن يتراجع للفئة الرابعة ويواصل تحركه غرباً ببطء شديد إذ بلغت سرعته حوالى ميل واحد في الساعة.

وبحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي الذي يقع مقره في ميامي، فإن الإعصار دوريان عادل بقوته أقوى إعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي عام 1935. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا بالغة.

"That’s my kitchen window that water is hitting, and that has to be a minimum of about 20 feet above the ground." Bahamas Minister for Agriculture Michael Pintard describes flooding from Hurricane Dorian at his house in Grand Bahama. https://t.co/gwEfK4bh8a pic.twitter.com/XxAR2r2RpA — CNN (@CNN) September 2, 2019

وأعلن هيوبرت مينيس رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي مقتل خمسة اشخاص على الاقل في جزر أباكو وإصابة العشرات.

وكان مينيس كتب على تويتر ”نحن نواجه إعصاراً … لم تشهد الباهاماس مثله من قبل في تاريخها“، مضيفاً ”هذا ربما اليوم الأكثر حزناً في حياتي“، وتابع ”تركيزنا الآن على الإنقاذ والتعافي والصلوات“.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع صحيفة ”تريبون 242“ المحلية أمواجا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام.

وعلى شواطئ الولايات المتحدة، أمرت سلطات عدة ولايات في جنوب شرق البلاد (فلوريدا، جورجيا، كارولاينا الجنوبية)، بإجلاء مئات الآلاف من السكان وذلك بعد أيام من الشكوك حول مسار الإعصار.

قريب بشكل خطير

وبحسب مركز الأعاصير الوطني، فإن الإعصار دوريان بات ”قريباً بشكل خطير“ من الوصول ليل الاثنين الثلاثاء إلى شاطئ فلوريدا.

وعند الساعة الخامسة ت غ الاثنين، كانت عين الإعصار تقع على بعد 60 كلم من فريبورت في جزيرة باهاماس الكبرى وتتقدم ببطء نحو الغرب، كما أكد مركز الأعاصير الوطني الذي حضّ السكان على البقاء مختبئين.

وأصدر المركز تحذيراً للسكان جاء فيه ”لا تخرجوا من ملاجئكم خلال عبور عين الإعصار، لأن الرياح ستزداد شدتها بشكل سريع من الجانب المقابل“.

وفي تقييم أولي للأضرار قامت به السلطات ومسؤولون من الصليب الأحمر على الأرض، فقد تضرر أو تدمر نحو 13 ألف مبنى كما خلف الإعصار ”أضراراً بالغة“ في جزيرتي أباكو وباهاما الكبرى.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف سون بالو في بيان ”ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أن أثر الإعصار دوريان كارثي“.

Disastrous flooding from the Bahamas – lady who posted this video said: “#HurricaneDorian this was taken in a home by the canal ???? my aunty live by the canal yall I scared” pic.twitter.com/EEZHE3GeCx — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2019

وصرف الاتحاد 230 ألف يورو من أموال صندوقه للطوارئ لاستخدامها في عمليات الإغاثة الأولية.

وبحسب مدير مركز الأعاصير الوطني كين غراهام، فستكون الباهاماس خاضعة لرياح شديدة وأمطار غزيرة يخلفها الأعصار لمدة ثلاثين ساعة مقبلة.

وفي واشنطن، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي أجهزة الطوارئ، مشيراً إلى إعصار ”يبدو ضخماً جداً“.

وأعلن ترامب ”نتوقع أن تتأثر بالإعصار أجزاء كبيرة من الساحل وأجزاء أخرى ستتأثر بشكل حادّ جداً“.

طوارئ وإجلاء

ويتوجه الإعصار إلى سواحل الولايات المتحدة، لكن من الصعب التنبؤ بالقوة التي سيضرب بها ولاية فلوريدا.

وبحسب الصليب الأحمر الأميركي، يعيش 19 مليون شخص في مناطق يمكن أن يطالها الإعصار، فيما قد يحتاج ما يصل إلى 50 ألف شخص في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية إلى ملاجئ بشكل طارئ.

وأعلن حاكم كارولاينا الجنوبية هنري ماك ماستر حال الطوارئ في الولاية الأحد. وقال إن ”قوة الإعصار وصعوبة التنبؤ بتحركاته تفرض علينا التحضر لكل السيناريوهات“.

وأمر الحاكم إجلاء إلزاميا لسواحل الولاية وهو إجراء يطال نحو 800 ألف نسمة.

وأعلنت حال الطوارئ كذلك في فلوريدا و12 مقاطعة من ولاية جورجيا. ويسمح هذا الإجراء بتحريك أجهزة الطوارئ بشكل أفضل واللجوء إذا لزم الأمر للمساعدة من السلطات الفدرالية.

وأمرت السلطات أيضاً بإجلاء إلزامي في المناطق الساحلية في مقاطعتي بالم بيتش ومارتن في فلوريدا، وفي ست مقاطعات في جورجيا.

والجزء الأكبر من فلوريدا هو عبارة عن شبه جزيرة، تجد نفسها كل عام في الصف الأول خلال موسم الأعاصير. وقال حاكم فلوريدا ريك سكوت على تويتر ”إذا كنتم في منطقة إجلاء، اخرجوا الآن. يمكن أن نعيد بناء منازلكم ”لكنّ لا يمكن ان نعيد بناء حياتكم“.

ووفق عنصر يعمل في تنسيق عمليات الإغاثة، ينتشر حالياً في فلوريدا 12 ألف عسكري استعداداً لوصول الإعصار.