أبرز عناوين الصحف العالمية.. إيرانيات يطالبن باستقالة خامنئي.. ومواجهة حذرة بين حزب الله وإسرائيل

سلطت الصحافة العالمية في تغطيتها للأحداث في الشرق الأوسط، الضوء على الملف الإيراني والتوتر بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، على الحدود اللبنانية.

وتناولت النيويورك تايمز حادثة الانفجار الذي وقع في منصة إطلاق قمر صناعي إيراني واعتراف إيران بوقوع خطأ أسفر عن هذا الانفجار، بينما تطرقت لوفيغارو للتوتر بين حزب الله وإسرائيل، مشيرة إلى مساعي الطرفين لتجنب التصعيد والانجرار لحرب.

إيران تعترف بفشلها

البداية من صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت في تقرير لها اعتراف إيران للمرة الأولى، بأن تفجيرًا وقع في موقع لإطلاق أقمار صناعية في شمال إيران، وذلك بعد تداول صور تظهر حجم التفجير الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأشار أحد المسؤولين الإيرانيين إلى أن التفجير وقع بسبب عطل فني خلال عملية الإطلاق. وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي، إن التفجير وقع في مركز الإمام الخميني للفضاء، معتبرًا أن إيران لا تفهم الهدف من وراء تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحماسته لنشر صور الانفجار. ويعتقد متابعون أن الصور كانت تعتبر سرية بالنسبة للحكومة الإيرانية، فيما اعتبر ترامب أن له الحق في نشر أي صورة بحوزته.

مواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

كتبت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الجيش الإسرائيلي رد على بضع هجمات صاروخية شنتها ميليشيا حزب الله الموالية لإيران على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتتساءل الصحيفة أين سيتوقف التصعيد العسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟ ونقلت عن محللين أن الطرفين لا يرغبان بالانخراط في حرب جديدة.

ودعت إسرائيل مواطنيها المقيمين على بعد أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية إلى فتح الملاجئ والبقاء في منازلهم، حيث يتوقع الجيش الإسرائيلي أن يضرب حزب الله مراكز مهمة في إسرائيل والتسبب في خسائر.

115 مواجهة مع الحرس الثوري

كشف تقرير لصحيفة تايمز البريطانية عن تعرض الناقلة مونتروز لعشرات هجمات من الحرس الثوري الإيراني بشكل يومي.

ونقلت الصحيفة عن قائد البحرية الملكية أن السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية واجهت نحو 115 مواجهة مع الحرس الثوري الإيراني في الخليج منذ يوليو الماضي.

وقال قائد بريطاني إن الجيش الإيراني تعرض بشكل يومي وبشكل مكثف لسفينة ”اتش ام اس مونتروز“في مضيق هرمز باستخدام زوارق هجومية سريعة وطائرات دون طيار تم نشرها على بعد 200 متر من السفينة، معتبرًا أن طهران تحاول باستمرار تعطيل المصالح البريطانية في المنطقة او التدخل فيها“.

إيرانيات يطالبن باستقالة خامنئي

أعدت صحيفة The Australian تقريرًا عن مجموعة من النساء الإيرانيات اللواتي طالبن بإنهاء العنصرية ضد النساء في إيران.

ونقلت الصحيفة عن إحدى الناشطات قولها، إن الإيرانيات يكافحن من أجل الحصول على أبسط حقوقهن في مجالات التعليم والسياسة والثقافة. الناشطات طالبن في رسالة مفتوحة بوضع حد لما سمينه الطغيان المنهجي المفروض على النساء في إيران، وطالبن بشكل جريء باستقالة المرشد الأعلى، علي خامنئي وإنشاء دستور جديد في حملة تحت شعار ”لا للجمهورية الإسلامية“.