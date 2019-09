مناهض للمهاجرين يهين نائبًا مسلمًا في كندا (فيديو)

تعرض النائب المسلم ”ج بورتان سينغ“، عضو الجمعية التشريعية لاونتاريو، للإهانة من قبل شخص يدعى ستيفن غارفي، وذلك خلال فعالية للتعريف بالإسلام والمسلمين أقيمت في مدينة ميسيسيجا بكندا.

وفي التفاصيل، فإن ”غارفي“ توجه نحو النائب ”سينغ“ وبدأ يطرح عليه أسئلة تتضمن إهانة للإسلام، ويطلب منه النقاش بحدة حول ما يجري في سوريا، في الوقت الذي يحاول النائب تفاديه، إلى أن تحول الأمر إلى تبادل للاتهامات، مما دفع الحاضرين للتدخل وفض الاشتباك.

وستيفن غارفي هو زعيم مجموعة تسمى ”التحالف الوطني للمواطنين“، تدعو إلى إجراء تغييرات صارمة في القوانين الخاصة بالهجرة إلى كندا، لتقييد أو منع الهجرة من البلدان ”المعرضة للإرهاب أو القيم والمعتقدات التي تتعارض مع الحقوق والحريات المدنية“.

Wow. Incredible vid captures Brampton MPP @gurratansingh & NDP Leader Jagmeet Singh’s brother, facing down a racist hater spewing Islamophobia at #Muslimfest2019. “I condemn your racism.” pic.twitter.com/0MdWKzzrJv

— Mohammed Hashim (@mohashim) September 2, 2019