خبير أمريكي: واشنطن حجّمت خطورة تنظيم الإخوان دوليًا (فيديو)

قال ديفيد روبوي، الخبير في مجال الدفاع والأمن القومي الأمريكي، إنّ الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، حجّمت خطورة تنظيم الإخوان المسملين، الذي استغل مراكز الأبحاث والإعلام الأمريكي للتواجد الدولي.

وأشار روبوي، خلال لقاء مع ”إرم نيوز“ إلى أن السعودية، والإمارات، ومصر، أكثر الدولة فهمًا لخطورة التنظيم بعد تجربة مرسي في مصر، والتي أظهرت تقاطع رؤى الجماعة مع رؤى نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

وأكد أن تنظيم الإخوان ترجم كل أدبياته، منذ نشأته، إلى اللغة الفارسية، وهو ما أظهر تقاربًا واضحًا في رؤية الإخوان والنظام الإيراني للمنطقة، قائلًا:“يبدو الإخوان أشبه بطائفة مستقلة عن الإسلام التقليدي، حيث إنها تقترب بطريقة أفكارها وتنظيمها إلى التنظيمات الفاشية والشيوعية في القرن العشرين“، على حد وصفه.